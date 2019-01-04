Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayşe Nur Y'nin (32) kullandığı 55 NJ 363 plakalı otomobil, Kirazlık mevkisi Örnek Sanayi Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yeni köprü ve yanındaki eski köprü arasında asılı kaldı. Yaklaşık 3 metre yüksekten dereye düşme tehlikesi bulunan otomobilin sürücüsü için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sürücü, olay yerine gelen itfaiye kırım aracının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı özel hastaneye kaldırıldı. Otomobil, itfaiye ekiplerince yol kenarına çekildi.