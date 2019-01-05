İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
İDO'dan sefer iptalleri
05.01.2019 - 08:10 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 08:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerini iptal etti.
Kaynak: AA
Etiketler : ido,
596726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596726.aspx
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