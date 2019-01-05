Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı sonrası Şemdinli’de 6 köy ve 18 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 5 mezra yolu olmak üzere toplam 29 yerleşim yeri yolunun açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sonrası kapanan onlarca köy ve mezra yolunun kısa sürede ulaşıma açıldığını ifade eden yetkililer, yüksek rakımda bulunan ve halen kapalı olan yolların açılması için de çalışmaların devam ettiğini belirttiler.