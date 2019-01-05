Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tortum karayolu Ahçur mevkiinde buzlanma ve sis nedeniyle bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.
Erzurum’da 20 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
05.01.2019 - 15:13 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tortum karayolu Ahçur mevkiinde buzlanma ve sis nedeniyle bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.
Etiketler : erzurum,haberler,kaza,
596777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596777.aspx
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