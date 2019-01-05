Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tortum karayolu Ahçur mevkiinde buzlanma ve sis nedeniyle bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.





