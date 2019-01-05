Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre; Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığı ve tefecilik yapan şahısları takibe aldı. İzlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda;11 adet ruhsatsız tabanca,11 adet şarjör, 82 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca parçası,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 54 adet av tüfeği fişeği elde edildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon ile ikisi tefecilik suçundan olmak üzere Giresun’da 19, Ankara’da bir, Bursa’da bir ve Ordu’da bir şahıs olmak üzere toplam 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kumanda şeklinde suikast tabancası, 5 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 21 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği şarjörü, 310 adet tabanca fişeği, 100 adet yivli tüfek G 3 fişeği, 154 adet av tüfeği fişeği, 21 adet tabanca parçası, 21 adet boş kovan, 1 adet kılıç,1 adet sallama tabir edilen kesici alet, 3 adet kama tabir edilen kesici alet, 1 kutu 16'lı havai fişek, 2 adet polis jopu elde edildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan işlemleri tamamlanan üç kişi serbest bırakıldı. Silah Kaçakçılığı Yapmak suçundan gözaltına alınan 17 kişi ile tefecilik suçundan gözaltına alınan iki kişi Giresun Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen şahıslardan; 5’i Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakılmış,9 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı, 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonda firari olarak aranan bir şahıs hakkında yakalama emri çıkartıldı.