İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 