İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çorum'da feci olay! Asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti
05.01.2019 - 18:25 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : Çorum,
596804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596804.aspx
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