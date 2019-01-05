Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.