Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu üzerindeki ormanlık alanda avlanan kişiler Düzce Jandarma Alay Komutanlığı’na ormanlık alanda bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri ormanda ve kadın üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda hayvanlar tarafından parçalanmış, kolları ve kafası olmayan kadın cesedinin üzerinden çıkan kimlikte Düzce’nin Yığılca ilçesi Naşlar köyünden Dilek Dağdelen (33) olduğu ve ailesi tarafından 18 Aralık 2018 tarihinde kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Genç kadının ölüm sebebiyle ilgili olarak çaplı soruşturma başlatıldı.