Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Aytekin idaresindeki 16 ADN 476 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa kara yolu Organize Sanayi Metro İstasyonu mevkisinde refüje ve yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, aracın motoru metrelerce fırlarken, tekerlekler ve süspansiyonlar çevreye savruldu. Kazada sürücü Emre Aytekin ve Şükrü Aytekin ağır yaralandı. Emre Aytekin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, Şükrü Aytekin, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.