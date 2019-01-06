Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 4 Ocak tarihinde 79 adrese baskın yapıldı. Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘dolandırıcılık’, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘aile içi şiddet’ suçlarından aranan 28 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 28 şahsa aynı gün içerisinde adli makamlara sevk edildi. Operasyon kapsamında tutuklanan 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.