Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte evrak operasyonunda; Fatih ilçesine kurmuş olduğu illegal bir matbaada sahte resmi belge basımı yaptığı tespit edilerek yakalanan, müteakiben çıkarıldığı mahkemece tutuklanan L.I. isimli şahsın, serbest bırakılır bırakılmaz yine başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik ve resmi belge düzenlemeye devam ederek şahısların yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip ve araştırma sonucunda şüphelinin sahte evrakları bastığı Fatih'in Karagümrük semtinde bulunan evinin adresini tespit etti ve takibe başladı. Müteakiben operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, evin bir bölümünü çok iyi kamufle ederek adeta küçük bir matbaaya çeviren L.I.'yı yakaladı.

Evde yapılan aramalarda sahte belge yapımı için düzenek haline getirilmiş bilgisayarla bu bilgisayara bağlı lazer yazıcı ve PVC kimlik kaplama makinesinin yanı sıra UV ışık kontrol cihazı vb. malzemeler de ele geçirildi.

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı



Zanlı bilgisayarda yaptığı sahte belgelerin dijital kopyalarını depoladığı taşınabilir belleğinin bulunmasını engellemek maksadıyla maket bıçağı diye tabir edilen malzemenin plastik aksamının içerisine gizlediği görüldü. Jandarma ekiplerince söz konusu taşınabilir bellekle birlikte çok sayıda sahte boş nüfus cüzdanı ve sahte sürücü belgeleri de ele geçirildi. Şüpheli L.I., çıkarıldığı adli makamlarca tekrardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.