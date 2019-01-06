Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erken saatlerden itibaren Eymir Gölü, Dikmen Vadisi, Kuğulu ve Seğmenler Parkı başta olmak üzere birçok yere akın eden vatandaşlar, fotoğraf çekti, kar topu oynadı ve yürüyüş yaptı.Karın keyfini en çok arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar yaşadı. Kentin simgelerinden Kuğulu Park'ta kar topu oynayan çocuklar, güvercinlere de yem verdi.Başkentte kar yağışı nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmadı ancak maddi hasarlı bazı trafik kazaları meydana geldi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.