Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Hacılar ilçesinde, cuma günü Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken iddiaya göre, başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Özer, parçalanarak olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralı kurtuldu.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli iki adli tip uzmanının da katılımıyla müteveffanın cesedi üzerinde gerçekleştirilen otopsi işlemi neticesinde; Mehmet Özer'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir. Olay sırasında yanında bulunan tanık öğrencinin beyanları ve Mehmet Özer'i kurtarmak amacıyla bölgeye intikal eden okul görevlileri ile öğrencilerinin ve ayrıca olaya müdahale eden Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin anlatımından müteveffanın sahipsiz köpek saldırısına maruz kaldığı anlaşılmıştır. Vakayla ilgili olarak soruşturma her yönüyle ve titizlikle yürütülmekte olup olayda kasıt ya da ihmali belirlenebilecek olan bütün şüpheliler hakkında gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.