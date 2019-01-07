Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 68, Başkale’de 6, Çatak’ta 108, Erciş’te 15 Gevaş’ta 1 ve Gürpınar ilçesinde ise 66 olmak üzere toplam 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van'da 295 yerleşim yerinin yolu kapandı
07.01.2019 - 10:48 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : van,kar,haberler,
597032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597032.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER