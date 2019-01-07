Olay, gece saatlerinde, Gazi Osman Paşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki evde meydana geldi. Ali T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle ateş ederek, boynundan yaraladı. Mustafa Can T., ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Mustafa Can T., ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ali T.'nin emniyetteki sorgulandığı belirtildi.
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu
07.01.2019 - 12:30 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ali T. (56), evde tartıştığı oğlu Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.
Etiketler : tekirdağ,oğlunu vurdu,haberler,
597050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597050.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER