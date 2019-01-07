Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.56'da Burdur merkezde, 7 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi.
Burdur'da deprem oldu
07.01.2019 - 12:47 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.
Etiketler : deprem,burdur,haberler,
597053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597053.aspx
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