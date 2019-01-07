İstanbul Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Karadeniz  Caddesi, Kıvrım Sokak'ta Mehmet E. isimli sürücü, park halindeki 34 MM 0589  plakalı cipini ısıtmak için çalıştırdı. Hareket eden aracı durduramayan sürücü, önce kamyonet ve motosiklete,  ardından da bir apartmanın bodrum katındaki daireye çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün  ehliyetsiz araç kullandığını tespit ederek, işlem yaptı. Kaza sonrası hasar gören araç, polisin yaptığı incelemenin ardından  çekiciyle kaldırıldı. Cipin çarptığı evde ise hasar meydana geldi.