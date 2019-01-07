İl Jandarma Komutanlığının Aralık 2018 faaliyet raporu açıkladı. Raporda, “1’i Kaçakçılık, 27’si Asayiş, 523’ü askeri suçtan olmak üzere aranan toplam 551 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 5 şahıs tutuklanmıştır” denildi.
Bingöl’de 5 şüpheli tutuklandı
07.01.2019 - 16:40 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523'kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı
Etiketler : Bingöl,
597102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597102.aspx
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