Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Ocak 2019 okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi gibi soruların yanıtları merakla bekleniyor. 7 Ocak Pazartesi günü yurdun birçok kesiminde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edilmişti. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerde yarın okulların tatil olup olmayacağı merakla bekleniyor.

8 Ocak 2019 Salı günü kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler

ADIYAMAN

Sincik ilçesinde okullara kar tatili

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

AĞRI

Ağrı Valiliği, taşımalı sistemle eğitim veren merkeze bağlı köy okullarının yarın tatil edildiğini açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 8 Ocak Salı günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir” denildi.

BİNGÖL

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Ocak Salı günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Manyas ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

ÇORUM

Sungurlu'da eğitime kar tatili

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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