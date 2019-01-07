Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı zaman zaman Taksim'de de etkili oldu. Taksim'e gelen turistler ve vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.