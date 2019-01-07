Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı zaman zaman Taksim'de de etkili oldu. Taksim'e gelen turistler ve vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
İstanbullulara iş çıkışı kar sürprizi
07.01.2019 - 19:22 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,kar yağışı,
597119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597119.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER