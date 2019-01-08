Bingöl’de yoğun kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. 281 köy yolunun kapalı olduğu kentte merkeze bağlı Kırkağıl köyünde yaşayan 95 yaşındaki Muhittin Cavdar rahatsızlandı. Bunun üzerine Çavdar’ın yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Yolların kapalı olduğu bölgeye paletli ambulansla UMKE ekipleri sevk edildi. 2 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşan ekipler, yaşlı adamı alarak Bingöl Devlet Hastanesine yetiştirdi.
Bingöl'de kar geçit vermedi: Hastaya 2 saatte ulaşıldı
08.01.2019 - 22:29 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan yaşlı hastaya, UMKE ekipleri paletli ambulansla 2 saat süren çalışması sonucu ulaştı.
Etiketler : Bingöl,
597292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597292.aspx
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