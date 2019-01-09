Diyarbakır'da gece saatlerinde etkili bir şekilde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Trafikte aksamalara neden olan kar yağışı bazı vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Saatlerce etkisini sürdüren kar daha sonra yerini karla karışık yağmura bıraktı. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğüne göre kar yağışı yarın da etkisini gün boyu gösterecek.
Diyarbakır’da kar yağışı başladı
09.01.2019 - 00:11 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Etiketler : Diyarbakır,
597304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597304.aspx
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