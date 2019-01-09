Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yığılca ilçesinden Zonguldak'ın Alaplı ilçesine araçlarıyla gitmek isteyen Gökhan Deniz, Kazım Erdoğan, İsmail ve Serkan Korkmaz ile Abdullah Danışmaz yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşması sonrası AFAD ve Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine hareket etti. Arazi araçları, iş makinesi ve AFAD'ın özel 8x8 kar aracı ile yaklaşık 5 saat çalışma yapan ekipler, Yığılca-Alaplı bağlantı yolunun 9. kilometresindeki 5 kişiye ulaştı.





Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin geldiğini görünce jandarma personeline sarılarak, "Allah devletimize, milletimize, jandarma ekiplerimize zeval vermesin." şeklinde sevinçlerini dile getirdi. Mahsur kalan vatandaşlardan Serkan Korkmaz şöyle konuştu: "Yığılca pazarından çıktık. Alaplı-Yığılca arasında bulunan orman yoluna gittik. Bir kamyon, bir de taksi. Aracımız orman yolunda tıkandı. Kar bayağı bir fazlaydı. Kamyonda zincirler olduğu için dağa doğru çıktı. Dağdan sonra haber alamadık. Biz de 4 saat mahsur kaldık. Telefon çekmediği için 112'yi aradık." İsmail Korkmaz ise kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "İlçede yoğun kar yoktu, yola çıktık. Orman bölgesinde beklentimizden fazla çıktı. Çıkacağımızı düşündük ama patinaj yapınca kaldık. Jandarma, belediye ve AFAD ekiplerine çok teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı bu gece burada kalmıştık." dedi.