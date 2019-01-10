Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müge Anlı, ülke gündemine damga vurmaya devam ediyor. Anlı, programa katılan ve annesini 27 yıldır göremediğini söyleyen Baran Kaya'nın annesi Tülay'ı 2 saatte buldu.

MÜGE ANLI, CANLI YAYINDA MÜJDEYİ VERDİ

Programa reklam arası verildikten sonra yayına tekrar başlayan Müge Anlı, müjdeli haberi Baran'a verdi. Seyircilerin alkışları arasında Anlı, Tülay'ın korkularının olduğunu bu yüzden yıllardır kaçtığını söyledi.

"SENİN ÇOCUĞUNU BÜYÜTÜP ÜZERİNE SALACAĞIZ"

Müge Anlı yayın arasında Baran Kaya'nın annesi Tülay ile görüştüğünü söyledi. Tülay'ın korkularının olduğunu dile getiren Anlı, "Annen bir şeylerden kaçıyor. Senin ailen annene, çocuğunu büyütüp üzerine salacağız diyor." dedi.

KAMERAYA BAKARAK ANNESİNE SESLENDİ

"Anne sana ne söylediler ne anlattılar bilmiyorum. Benim de arkamda boşa geçmiş 29 yıl var. Eğer bir 29 yıl daha yaşayacaksam bunu seninle yaşayayım. Ne olur bana bunu çok görme."

"ANNEANNEMİN GECE YARILARI AĞLAMALARINA ŞAHİT OLDUM"

Baran, annesinin ailesi tarafından annesine düşman gibi yetiştirilmediğini söyledi. Baran, anneannesinin gece yarıları cam kenarında, "Tülay kızım neredesin" diye ağladığına şahit olduğunu söyledi.

"BEN DE OĞLUMLA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Müge Anlı, Tülay hanımın evden kaçtıktan sonra evlenmediğini, onun da oğlu Baran'ı görmek istediğini söylediğini dile getirdi.

"BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUM"

"Ben babamla 14 yaşında tanıştım. Babamla anlaşamadığım için için artık onunla görüşmüyorum. Babamın ailesiyle görüşüyorum ama babamla görüşmüyorum"