Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak-İstanbul karayolu Uzungüney köyü mevkisinde yaşandı. 44 yaşındaki Özlem Ü., Kdz. Ereğli ilçesinden Kozlu istikametine 67 AAK 116 plakalı aracıyla seyir halindeyken gizli buzlanma sebebiyle 15 metreden dereye uçtu. Derede yaklaşık 6 saat mahsur kalan Özlem Ü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Bu sırada talihsiz kadına ulaşamayan ailesi polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Polisin her yerde aradığı sürücü, 6 saat boyunca sürünerek ana yola çıkmayı başardı. Olay yerinden geçen sürücülerden yardım isteyen Özlem Ü. İçin olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan sürücünün üşüdüğünü fark eden jandarma ekipleri montla üzerini örterek ısınmasını sağladı. Ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Özlem Ü.’nün tedavisi sürüyor.