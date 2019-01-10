İlçe merkezindeki kuyumcuya 5 Ocak'ta sahte altın kolyeyi 4 bin 200  liraya satan kişinin kimliği, durumun fark edilmesi üzerine güvenlik kamerası  görüntüleri incelendikten sonra tespit edildi. Erciş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucu zanlı  U.A'nın Erzurum'da olduğu belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince  düzenlenen operasyonda U.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.