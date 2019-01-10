Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezindeki kuyumcuya 5 Ocak'ta sahte altın kolyeyi 4 bin 200 liraya satan kişinin kimliği, durumun fark edilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra tespit edildi. Erciş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucu zanlı U.A'nın Erzurum'da olduğu belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda U.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.