Adaklı ilçesinde ikamet eden ve solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Ahmet Çimengül rahatsızlandı. Çimengül’üm ailesi durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçeye gidemeyen sağlık görevlileri, durumu UMKE ekiplerine aktardı. Yoğun uğraşlar sonucu hastaya ulaşan ekipler, durumun aciliyeti nedeniyle hava ambulans istedi. Gelen ambulansa helikopter ile Ahmet Çimengül Bingöl Devlet Hastanesi’ne nakil edildi.
73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle kurtarıldı
10.01.2019 - 21:45 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Etiketler : Bingöl,
597624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597624.aspx
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