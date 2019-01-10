Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,  kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek  amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak  kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı  değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank kurgusunda yer alan şirketlere  hakim kararıyla kayyum atandığı belirtilen açıklamada, ayrıca eylemler açısından  gerekli mali raporların hazırlanması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu ve  Vergi Denetim Kurulu'yla irtibata geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, yine atılı suçlara iştirak eden çok sayıda şüphelinin  yakalandığı, bunlardan bir kısmının tutuklandığı, bir kısmı hakkında da adli  kontrol tedbiri uygulandığı anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında aranıp yurt dışında oldukları belirlenen  şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla  bu şüphelilerin bulundukları ülkelerden iadelerinin talep edildiği belirtilen  açıklamada, Çiftlik Bank'ın "sosyal medya sorumlusu" olduğu gerekçesiyle hakkında  yakalama kararı bulunan U.K'nın Çekmeköy'de saklandığı evde yakalandığı  bildirildi.