 

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal eden ve ticaretini yaptıkları tespit edilen  30 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ordu ve  Giresun'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca  ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit  edildi.

Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade  işlemleri sürüyor.