Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü görevlilerince "Tarihi Eser Kaçakçılığına" yönelik operasyon gerçekleştirildi. 
Operasyon kapsamında Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen metal objeler (sikke , yüzük ve küpe)ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 
 