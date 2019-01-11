Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü görevlilerince "Tarihi Eser Kaçakçılığına" yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen metal objeler (sikke , yüzük ve küpe)ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Malatya’da tarihi eser operasyonu
11.01.2019 - 18:01 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirildi.
Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü görevlilerince "Tarihi Eser Kaçakçılığına" yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Etiketler : Malatya,
597755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597755.aspx
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