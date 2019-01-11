Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçaabat, Ortahisar, Arsin, Şalpazarı, Çaykara ve Tonya ilçelerindeki ev, otomobil ve iş yerlerinde son bir buçuk ayda 13 hırsızlık olayı yaşandı. Bu olaylarda bakır tencere ve kazanların yanı sıra, LCD televizyon, elektrik ve kaynak makinesi kabloları, 553 kilogram fındık, telefon kablosu, av tüfeği ile çok sayıda araç aküsü çalındı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

İl genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, R.S. ve E.D. tutuklandı, Ö.D. ve K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler H.O, S.O. ve E.S'nin işledikleri başka hırsızlık suçlarından cezaevinde oldukları belirlendi. Şüpheli M.Ç'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.