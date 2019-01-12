Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa yolu 2. kilometrede M.D. (45) idaresindeki 45 HA 8524 plakalı kamyon aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önünde seyreden H.S. (56) idaresindeki 41 H 8006 plakalı tahta yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kasasında bulunan tahtalar arkadan çarpan kamyonun kokpitine girdi. Araç sürücüsü M.D. tahtaların vücudunun değişik yerlerine saplanması nedeniyle feci şekilde can verdi. Diğer kamyonun sürücüsü ise kazayı yaralı atlattı. M.D.'nin cesedi Yalova itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.