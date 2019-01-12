Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Nispetine Mahallesi Levazım Yolu’nda seyir halinde olan E.T. idaresindeki 34 LJ 0701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeritte seyir halinde olan Çağatay Çelik idaresindeki 34 HJ 6577 plakalı otomobile çarparak duran araç sürücüsü E.T. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılması sonucu normale döndü.