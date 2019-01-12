Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağanak yağış, Kuşadası’nda günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde tüm Kuşadası genelinde etkisini artırdı. 45 dakika boyunca devam eden kuvvetli yağış, Kuşadası-Selçuk-Söke karayolunun Kuşadası Ticaret Odası ile Kuşadası Otogarı önü ve Aydın yolu sapağını göle döndürdü. Birçok araç yolda kaldı, karayolunun otogar ile Kuşadası Ticaret Odası artasında kalan bölümü trafiğe kapandı.

Ayrıca Kuşadası şehir merkezindeki birçok ana alter ile sahil bandı da şiddetli yağmur sonucu sel sularıyla kaplandı. Şehir merkezindeki birçok iş yerini su bastı. Kuşadası’nın siteler bölgesi ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde de birçok ev ve iş yerinin su baskınlarından etkilendiği öğrenildi.

Su baskınlarına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşlar, günler öncesinden meteorolojinin uyarmasına rağmen yetkililerin gerekli önlemleri almadığını iddia ederek yaşananlara tepki gösterdi. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kuşadası’nda zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri de vatandaşlarından büyük tepki aldı.

