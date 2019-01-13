Olay, Çınar ilçesine Bağlı Şükürlü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir grup tarafından Y.D. adlı kişiye yolda yürürken silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi. Kanlar içinde yere düşen Y.D.’yi gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Y.D. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Diyarbakır’da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı
13.01.2019 - 00:24 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yüzü maskeli bir grup tarafından düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : Diyarbakır,
597944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597944.aspx
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