Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Ö. idaresindeki 42 BVE 22 plakalı kamyonet Mobilyacılar Sanayi istikametinden Otogar istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar da kamyonetin yanına giderek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Bu sırada aynı yönden gelen S.G. idaresindeki 42 DLN 35 plakalı otomobil, önce yaralı sürücüye yardım eden Adem E., Muhammed Y., Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı’ya çarptı, ardından kamyonete çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI VATANDAŞLARDAN İKİSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla kent merkezindeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kamyonet sürücüsü Özgür Ö., yaralı sürücüye yardım eden Adem E. ve Muhammed Y.’nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.G.’nin yapılan kontrollerde 0.91 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.