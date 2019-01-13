Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şifa Mahallesi Neyzen Sokak'ta F.S.M.K. ile iddiaya göre C.T. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitleri yerlerine 3 bıçak darbesi alan F.S.M.K. (20) yaralandı. F.S.M.K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen C.T. olay yerinde yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta incelemede bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

