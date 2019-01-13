Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde 4 avcı, Çaybaşı ile Sağlık mahalleleri arasında bulunan eski bataklık alanı olan Sinekli Tepe mevkiine gitti. Burada oluşan su birikintisine kayık ile giden avcılar iddiaya göre ördek avlamak istedi. Avcılar avlandıkları sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayıkları alabora oldu. Uzun bir sürde kendilerinden haber alınamazken, bölgeye, saat 17.00 sıralarında piknik yapmak için gelen bir grup, suyun içerisinde bir kişi gördü. Harekete geçen vatandaşlar bir kayığa binerek suda donmak üzereyken bulunan Hüseyin Karakuş isimli kişiyi karaya çıkarttı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Su Altı Arama Ekibi, itfaiye personeli ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaya çıkartılan Karakuş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

500 DEKARLIK ALANDA ÇALIŞMA

Öte yandan, bot ile arama kurtarma çalışması yapan AFAD ekipleri, kısa bir süre sonra suda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, kayıp olan iki kişi için yaklaşık 500 dekarlık su birikintisinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.