Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Göcek Mahallesi İnlice mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Tunç (39) idaresindeki 48 PV 143 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçurumdan dereye uçtu. Bölgede geziye çıkan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin altında kalan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç'un cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Tunç’un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.