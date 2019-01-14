Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadı köyüne giden 3 yolcu servisi ve 4 otomobilde bulunan 50 kişi, köy yolunda kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, Yüksekova Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine yola çıkan karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Donma tehlikesi geçirdiklerini dile getiren Emrah Kaplan, “Önümüzü göremiyoruz. Tipiden dolayı burada mahsur kaldık. Karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedik. Bizi bu durumdan kurtaran karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi

Yüksekova Kaymakamına ve karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Selami Şahin de, "Burada donma tehlikesi yaşadık. Tipiden dolayı araçlarımızdan çıkamadık. Aralarında kadın ve çocukların olduğu bazı kişiler adeta ölümle burun buruna geldi" ifadelerini kullandı.