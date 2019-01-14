Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta, yapılan aramada toplam 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Y.S. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
Van’da 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
14.01.2019 - 10:00 | Son Güncelleme: 14.01.2019 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta, yapılan aramada toplam 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Y.S. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
Etiketler : Van,kaçak sigara,
598111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598111.aspx
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