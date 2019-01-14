Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara bölgesi, Balkanlar'dan gelen yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Bugün İstanbul'da sıcaklıklar 9 dereceye kadar çıkacak ancak yarın karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı salı günü beklenen en yüksek sıcaklık 6 derece.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Muğla, Hatay, Osmaniye, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yağış alan kesimleri ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Isparta'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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