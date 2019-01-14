Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’da etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düşmesi; gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden olurken, Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposunun şebeke hattındaki borularından biri de aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Sibirya soğuklarının hakim olduğu bölgede, zarar gören su deposundan çevreye akan su, buzdan bir şelaleyi andıran görüntü oluşturdu. Ekipler, bölgeye giderek su deposunda çalışma yaparak arızanın giderilmesi yönünde çalışma başlattı.