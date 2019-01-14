Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de sağanak hemen hemen tüm bölgeyi etkisi altına almış ve bazı noktalarda su baskınları meydana gelmişti. Geçen yılların ortalamasına göre bir ayda yağabilecek yağmurların 3 günde yağması, bazı ilçelerde de seli beraberinde getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle de hâlâ binlerce dönüm arazilerde gölleri andıran su birikintilerine rastlanıyor.

Yağışlar, Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi’nde de etkili oldu. Yağmur nedeniyle bu ilçede de tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte ortaya çıkan derin obruklar ise bölgedeki vatandaşları korkuttu. Ürküten görüntülerin ardından bazı vatandaşlar bölgeye geldi ve oluşan obrukları yerinde gördü. Derinliği kaç metre olduğu bilinmeyen obruklarla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgede incelemelerde bulundu. İlk defa obruk gören bazı vatandaşlar ise öz çekim (selfie) yaptı ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Menderes Karakuyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Coşkun, bölgede en son 12 yıl önce yağan yağmurlardan dolayı obruk oluştuğunu söyleyerek "Korkulacak bir durum söz konusu değil. Bu yağmurlar tarım arazilerimiz için yer altındaki sularını besliyor. Bu yağmurlar için kurban kesmemiz lazım. Yağmur suyu çekildikten sonra obruk kapatılabilir" şeklinde konuştu.

UZMANLAR NE DEDİ?

Emekli Deprem Profesörü ve Jeofizik Mühendisi Prof.Dr. Zafer Akçı, bölgedeki obrukları yorumladı.

"Toprağın kayma özelliği olduğu gibi bu da kaçınılmaz bir olay" diyen Prof.Dr. Zafer Akçı, "Bu kadar yağışta hiçbir yer dayanmadığına göre orası da dayanmaz. Nitekim toprağın kayma özelliği bunların anahtarı. İzmir’de çok karşılaşılan bir şey değil ama Türkiye geneline baktığımız zaman mesela Karadeniz’de ben yazın heyelanla karşılaştım. Tamamen toprağın özelliği; orada biraz yağmur yağdığı zaman kayalar düşer. İlla kuru havada olması şart değil. Türkiye’de benzer olaylarda çok yaşanıyor artık. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek gerekmiyor. Metrekareye 130 kilogram yağmur düşüyorsa, toprağın özelliği buna izin veriyorsa bu olacak. Düz alanda heyelan olmayacağı için obruk şekilde kendini gösteriyor. Tabii bunlarda beklenen oranda bir yağış değil" dedi.