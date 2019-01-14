Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından Akçakoca'da yaklaşık 2 aydır, bol miktarda hamsi avcılığı yapan balıkçılar, hamsinin azalmasıyla birlikte istavrite yöneldi. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsiden sonra istavritin Batı Karadeniz'de yüz güldürdüğünü söyledi.

Karakaş, hamsinin azalmasıyla birlikte balıkçıların istavrite yöneldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tabii ki ay itibarıyla istavritin bol olması normal bir durum. Bu sene daha önceki yıllara istinaden çok daha fazla istavrit avcılığı var hem de kaliteli. Bu aylar istavritin en lezzetli olduğu zamanlar. Fiyatları da çok uygun. En iyi istavritin kilosu 10 liradan satılıyor. Yani bu aylarda hangisinin yerini istavrit aldı."





