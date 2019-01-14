Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin nükleer güç santrallerinde yetişmiş insan kaynağını artırmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için 32 öğrenciyi daha Rusya ve Çin'de eğitime gönderecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki yerlileştirme ve nükleerdeki "know-how teknolojisini" geliştirmek üzere 32 öğrenci daha yurt dışında eğitim alacak.



Söz konusu öğrencilerden 25'i, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yetişmiş insan kaynağının artırılması amacıyla Rusya'ya gönderilecek.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yapmış olduğu protokollerle Rusya’da öğrenim görecek öğrenciler, yapacakları stajdan sonra alanlarında çalıştırılmak üzere Türkiye’ye gelerek Akkuyu NGS'de istihdam edilecek.



Rusya Federasyonu St. Petersburg Politeknik Üniversitesi ile imzalanan protokol ile Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği alanında 14 kişi, Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği alanında ise 11 öğrenci eğitim alacak.



Nükleer alanda eğitim almak isteyen öğrenciler yazılı ve sözlü mülakat aşamalarından sonra programa katılma hakkı kazanacak.



Eğitim dili iki yıl boyunca İngilizce olarak devam edecek programda öğrenciler uzmanlık dersleri alırken, Rusça da öğrenerek bu dilde yetkinlik kazanacak. Yüksek lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler Rosatom devlet kuruluşunun eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitimler alarak 1-3 yıl staj yapacak.



Programa katılmak isteyen öğrenciler başvurularını www.akkuyu.com adresi üzerinden tamamlayabilecek.



Son başvuru yarın



Enerji Mühendisliği ve Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alacak 7 öğrenci de Çin’in saygın akademik kurumlarından Tsinghua Üniversitesine gönderilecek.



Çin hükümeti tarafından da desteklenen programa ilişkin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başvuruları kabul edilmeye başlandı. EUAS International ICC koordinatörlüğünde yapılacak program ile Türkiye’nin enerji politikalarında stratejik öneme sahip nükleer tesislerindeki uzman kadroların sayısının artırılması hedefleniyor.



Programa başvurmak isteyen ve en az bir mühendislik lisans bölümünden mezun olmuş durumdaki öğrenciler, öz geçmiş ve transkriptlerini yarına kadar icc-hc@enerji.gov.tr adresine göndererek başvurularını tamamlayabilecek.



147 öğrenci daha nükleer eğitime gidecek



Türkiye nükleer alanda eğitim almak için 2011’den bu yana toplam 244 öğrenciyi Rusya’ya gönderdi. Bu öğrencilerden 35’i geçen yıl mezun olarak Akkuyu Nükleer AŞ’de işe başladı.



Ayrıca 147 öğrenci daha bu alanda eğitim almak için yurt dışında lisansüstü eğitim almaya hak kazandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de yakından takip ettiği eğitim programları kapsamında, öğrenciler sadece ücretsiz eğitim almayacak, eğitim süreleri boyunca burs ve yurt imkanlarından da faydalanarak uygulamalı staj yaparak bilgi ve birikimlerini artıracak.