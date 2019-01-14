Bingöl’de yoğun kar nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken domuz sürüsü, merkeze bağlı Çan köyüne indi. Sürü halinde gezen domuzların oluşturdukları ilginç görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.