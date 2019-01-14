Bingöl’de yoğun kar nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken domuz sürüsü, merkeze bağlı Çan köyüne indi. Sürü halinde gezen domuzların oluşturdukları ilginç görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Domuz sürüsü köye indi
14.01.2019 - 21:53 | Son Güncelleme: 14.01.2019 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BİNGÖL’de havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuz sürüsü köye indi.
Etiketler : BİNGÖL,
598213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598213.aspx
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