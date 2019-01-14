Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Sincan-Kızılay hattında sefer yapan Ergül Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı özel halk otobüsünün motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmında çıkan yangını fark eden şoför Külük, aracı yol kenarına park edip yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kimse yara almazken, özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.