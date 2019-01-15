Kaza, dün Bursa- İnegöl karayolunda meydana geldi. Erkan Yenilmez (44), aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobili direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı. 50 metre aşağıda ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Yenilmez, kazadan burnu bile kanamadan atlattı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
15.01.2019 - 09:10 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Erkan Yenilmez, hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
Etiketler : Bursa,yaşam haberleri,
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