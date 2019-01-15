Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13:00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
15.01.2019 - 10:12 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : feribot,gökçeada,fırtına,
598296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598296.aspx
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