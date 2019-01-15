Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının kent genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Merkez ve tüm ilçelerdeki tüm okullarda çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Bingöl'de eğitime kar engeli
15.01.2019 - 14:32 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de merkez ve bağlı ilçelerdeki tüm okullar, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tatil edildi.
Kaynak: DHA
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598332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598332.aspx
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